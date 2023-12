Rapaz tenta furar fila de balada, é racista com seguranças e acaba preso

Pedro Molina, com informações do Dourados News

Uma tentativa de furar fila de uma balada localizada na Rua General Osório, em Dourados, terminou com um jovem, identificado como Felipe, de 22 anos, preso após ele insultar, com injúrias raciais, um dos seguranças do local.

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz chegou ao local e foi instruído por seguranças que deveria aguardar, no fim da fila, sua vez para entrar no estabelecimento.

Querendo furar a fila, houve uma discussão entre o rapaz e os funcionários do local, com ele chamando uma das seguranças de “gorda nojenta” em dado momento.

Um dos colegas da mulher insultada, que também trabalha na portaria, repreendeu o jovem por suas falas, mas também foi alvo do preconceito do rapaz, que o chamou de “preto seboso; gordo nojento; pobre da senzala”.

Devido aos insultos de origem racial, a Polícia Militar foi acionada e o rapaz foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

Na delegavia, um amigo do rapaz, que foi identificado como Matheus, de 26 anos, chegou ao local e começou a desacatar os servidores da segurança pública que realizavam o atendimento da ocorrência, e também acabou preso.

Os dois devem passar por audiência de custódia neste sábado (9). Eles responderão por injúria, desacato e desobediência, com Felipe também respondendo pelo crime de racismo.

