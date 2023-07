Rapaz toma pedrada no olho e 'acorda' na Santa Casa de Campo Grande

Rapaz, de 26 anos, levou uma pedrada no seu rosto, atingido seu olho esquerdo e ao desmaiar, acordou na Santa Casa de Campo Grande, na tarde desta terça-feira (18). O caso aconteceu na rua Anselmo Selingardi, no bairro Parque do Lageado.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a vitima estava próximo a um supermercado, quando um homem se aproximou e atacou uma pedra em sua direção, atingindo seu rosto e consequentemente o olho esquerdo.

O rapaz assim que atingido, caiu e bateu cotovelo esquerdo no chão e relata que o suspeito é traficante na região, fazendo isso apenas "para se divertir". Ao ser questionado pela Polícia Militar, que esteve no hospital, ele não soube dizer o endereço do 'rival'.

A vítima foi socorrida pelos próprios familiares e encaminhado para a Santa Casa, onde passaria por exames médicos para a lesão no olho, mas que ficou com marcas de queda no cotovelo.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

