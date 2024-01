Rapaz 'treme na base' ao ver o Choque e confessa ter arma em casa no Mario Covas

Rapaz, de 27 anos, foi detido em flagrante após confessar que guardava uma arma de fogo assim que visualizou uma viatura do Batalhão de Choque, durante a madrugada desta terça-feira (9), no residencial Mario Covas, em Campo Grande.

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que a viatura fazia rondas pela região, quando na rua Valci Ribeiro Soares, visualizou o indivíduo e faz a abordagem e logo perceberam um certo nervosismo no rapaz.

O suspeito confessou durante a entrevista que guardava uma arma de fogo em sua residência, dizendo que apresentaria para os policiais. A arma era um revólver que estava escondido em meio as roupas do guarda-roupa do rapaz.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como por posse irregular de arma de fogo de uso permitido na delegacia de plantão.

Deixe seu Comentário

Leia Também