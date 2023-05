Rapaz troca tiros com a polícia, mas leva a pior e morre na Vila Jacy

Edilson Pereira da Silva, de 31 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (1°) após entrar em confronto contra a Polícia Militar na Vila Jacy, em Campo Grande. Uma mulher, de 32 anos, que seria namorada do criminoso, teria sido presa em virtude de desobediência após tentar intervir na ação policial.

Segundo informações recebidas pela reportagem, houve uma denúncia de moradores que levaram os militares até o local, após escutarem Edilson atirarem várias vezes para o alto na Avenida Europa.

Ao chegaram no local e visualizarem o suspeito, os policiais tentaram uma abordagem, quando Edilson não teria obedecido às ordens, pegando o revólver de calibre 32 e disparando contra os policiais, que rapidamente revidaram a agressão.

Mesmo ferido por um dos disparos, o suspeito ainda conseguiu correr para dentro de sua residência, onde teria avisado sua namorada. Ela tentou intervir na ação policial, mas acabou detida.

Edilson foi desarmado e ainda com vida, foi socorrido para uma unidade de saúde, mas morreu horas depois. Conforme apurado pela reportagem, o criminoso tinha algumas passagens criminais, envolvendo lesão corporal, furto, posse de arma, entre outras.

No local também foram apreendidos algumas porções de maconha. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol.

