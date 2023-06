Rapaz, vítima de acidente, morre após quase 20 dias internados na Santa Casa

Michel Ferreira Moreira, de 21 anos, morreu durante a sexta-feira (23), após ficar quase 20 dias internados na Santa Casa em razão de um acidente de trânsito sofrido em Anastácio - a 137 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz sofreu o acidente no dia 5 de junho na cidade e o caso foi considerado de alta cinética na Fazenda Taboco, próximo ao retiro Tarumã.

No hospital, foi constatado que a vítima havia sofrido politrauma, evoluindo com hematoma subdural agudo laminar, dando entrada na unidade hospitalar já intubado.

Após alguns dias, Michel não resistiu ao quadro clínico e faleceu nesta sexta-feira.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

