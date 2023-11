'Rapidinha' no banheiro de praça faz jovem ir para a delegacia em Bataguassu

Um rapaz, que não teve o nome divulgado, acabou indo parar na delegacia depois de manter relações sexuais no banheiro da Praça Helena Vitiritti em Bataguassu, na noite de quarta-feira (22).

Conforme as informações do site Cenário MS, dois jovens colocaram amigos na porta do local para ficarem de ‘guardas’ e assim impedir a entrada de pessoas.

Populares então acionaram a Polícia Militar, contando que os jovens estavam mantendo relações sexuais dentro do banheiro. Ao chegar no espaço, os policiais encontraram o rapaz.

Quando questionado, ele confessou ter usado o lugar para manter relações sexuais com uma garota. Ele também disse que pediu para amigos impedirem a entrada de pessoas, pois não queria que vissem a menina nua.

Depois do ocorrido a jovem foi embora, por isso não chegou a ser encontrada pelas autoridades. Porém, o rapaz acabou sendo encaminhado para a delegacia.

O caso foi registrado como ato obsceno.

