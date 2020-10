Receita Federal apreende mais de R$ 1 milhão em espécie

Matheus Rondon com informações da assessoria

Nesta segunda-feira (19), por volta das 07h15 a fiscalização da Receita Federal no Posto Esdras, na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, realizou a apreensão de R$ 1.556.910,00 em espécie não declarada.

Os viajantes bolivianos de 30 e 20 anos, tentaram levar a quantia para o país vizinho em táxi boliviano, mas, dado o fechamento momentâneo da fronteira em razão das eleições presidenciais no país andino, foram impedidos e tiveram que retornar para o Brasil quando foram surpreendidos pela fiscalização.

O montante, que estava acondicionado em três malas, e os viajantes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal (DPF) de Corumbá/MS para a apuração do crime em tese de evasão de divisas. A contagem só foi concluída às 13h.

A Alfândega da Receita Federal em Corumbá/MS reitera que o fortalecimento da fiscalização na fronteira terrestre brasileira é condição necessária para que o país possa combater diversos crimes que ocorrem rotineiramente, a exemplo do tráfico de drogas, do contrabando e descaminho e do crime de evasão de divisas.

