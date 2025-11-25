Receita Federal tenta coibir entrada de remédios para emagrecer em Mato Grosso do Sul

A Receita Federal irá fiscalizar com mais intensidade as fronteiras de Mato Grosso do Sul para coibir a entrada de medicamentos, canetas emagrecedoras e afins, após a decisão da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que proibiu a entrada dos produtos no país.

Ficam proibidos o ingresso, a venda e o uso dos medicamentos T.G. 5 (RE 4030), Lipoless (RE 3676), Lipoless Ético (RE 4641), Tirzazep Royal Pharmaceuticals (RE 4641) e T.G. Indufar (RE 4641).

Ainda segundo a Anvisa, a decisão também vale para quem tem receita médica, já que a resolução da agência impede qualquer tipo de importação dos produtos.

A iniciativa é ampliar a fiscalização em locais considerados vulneráveis e que serviriam como porta de entrada para o país.

Segundo a Receita Federal, os produtos proibidos pela Anvisa encontrados em bagagens ou cargas serão apreendidos e destruídos. Os responsáveis podem responder por contrabando ou crime contra a saúde pública.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também