Receita investigou "confusão patrimonial" de desembargador afastado

Investigação conjunta da Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal (MPF) aponta que o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Divoncir Schereiner Maran, pode ter atuado para criar “confusão patrimonial” para ocultar bens materiais possivelmente obtidos de forma ilegal. A esposa, os filhos do magistrado e advogados, também são suspeitos de burlar os sistemas de tributação.

A operação, denominada Tiradentes, foi deflagrada nesta quinta-feira (08). Equipes policiais cumpriram mandado de busca e apreensão no gabinete do desembargador e também em outros endereços ligados a outros suspeitos envolvidos na investigação.

Segundo as investigações, um indivíduo de alta periculosidade, o mega traficante Gerson Palermo, com vasto envolvimento em crimes como tráfico de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa, foi beneficiado por decisão proferida liminarmente pelo desembargador durante período do feriado nacional (feriado Tiradentes 2020). Mesmo com extensa ficha criminal, a decisão do magistrado foi pela prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica.

Com a revogação da liminar por outro magistrado, no dia seguinte, o então beneficiado [Gerson Palermo] passou a ter destino ignorado, sendo considerado foragido. A corrupção passiva da qual a Receita se refere, é a suspeita de que Divoncir tenha vendido uma decisão liminar a um criminoso condenado a mais de cem anos de prisão, que foi colocado para cumprir pena em casa, com uso de tornozeleira, e acabou fugindo. O caso também é investigado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Considerando uma possível conduta criminosa, as investigações foram ampliadas, chegando a novos suspeitos, os quais apresentaram indícios de participarem em ações na tentativa de ocultar uma eventual confusão patrimonial.

Conforme informações da Receita Federal, foram expedidos pela 3ª Vara Federal de Campo Grande 9 mandados de busca e apreensão a serem cumpridos nas cidades de Campo Grande e Bonito. Participam da operação 9 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal e 46 policiais federais.

A Receita Federal, sem mencionar valores, elaborou um organograma detalhado do suposto esquema criminoso, envolvendo 11 personagens, incluindo Gerson Palermo, Divoncir Scheiner Maran, sua esposa, filhos do desembargador, advogados e uma assessora que trabalhava como funcionária da justiça.

