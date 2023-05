Recém-nascida é encontrada sangrando pelo nariz e morre a caminho do hospital

Um bebê recém-nascido, de pouco mais de um mês e meio, morreu durante a madrugada de domingo (28), na parte alta de Corumbá. As equipes policiais da cidade investigam o caso.

Conforme o site Diário Corumbaense, a mãe da menina contou para a polícia que dormia no mesmo quarto que a filha. Já durante a madrugada, por volta das 4h, acordou para vê-la e percebeu que estava roxa, com sangramento no nariz e catarro.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado. Os médicos tentaram reanimar a recém-nascida, mas ela acabou chegando ao hospital já sem os sinais vitais.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil como morte a esclarecer.

