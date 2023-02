Recém-nascido abandonado em caixa de papelão no Aero Rancho recebe alta

Em nota divulgada nesta quarta-feira (8), o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) informou que o bebê abandonado na última quarta-feira (1º) dentro de uma caixa de papelão, no Aero Rancho, está saudável e recebeu alta.

De acordo com o hospital, o bebê não apresentou qualquer alteração nos exames clínicos e também não houve necessidade de uso de medicamentos.

Como nenhum familiar da criança se apresentou até o momento, o Poder Judiciário ficará responsável pela condução das questões referentes à entrega do recém-nascido e, posteriormente, o respectivo processo de adoção.

Relembre o caso

Na última quarta-feira (1º), populares encontraram um bebê, com menos de 24 horas de vida, abandonado dentro de uma caixa de papelão na Rua Congonhas do Campo, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

O recém-nascido foi encontrado limpo, com pouca sujeira pelo corpo, dando a entender que ele foi cuidado por alguém antes de ser abandonado no local.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também