Recém-nascido chega morto em hospital e polícia investiga caso em Sidrolândia

Polícia Homem que matou ex-mulher com tijoladas na cabeça em Naviraí é preso

Polícia Homem é flagrado mantendo relações sexuais com cachorro em MS

Polícia Amantes do crime: Casal é preso por tráfico de drogas em conveniência

Polícia Parati tenta fazer conversão 'do nada', é atingido por carreta e capota na MS-040

A Perícia Científica foi acionada para o local e o corpo do recém-nascido foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) para dar prosseguimento na causa da morte. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Os policiais checaram a situação no sistema e constatou que a mulher só foi atendida uma vez durante o pré-natal. Conforme o site local, o bebê nasceu com 2.645g e 48 centímetros.

Eles teriam esperado o amanhecer até a chegada do gerente para informar sobre o fato. O casal explicou que está morando na região há um mês e que não tiveram como pedir ajuda, pois não possuem carro, nem WhatsApp - porém, foi constatado que o celular estava funcionando. O gerente da fazenda confirmou que a região não possui sinal de telefone, apenas internet, mas que o casal não desprovia de WhatsApp.

Na manhã desta quinta-feira (20), a Polícia Civil amanheceu no Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande, investigando o caso de um recém-nascido que chegou morto a unidade hospitalar. Os pais são um homem, de 39 anos, e uma mulher, de 36 anos.

Polícia AGORA: Jovem é baleado na barriga dentro da Invasão da Homex, no Centro-Oeste