Recém-nascido e criança de 3 anos são resgatados de situação de maus-tratos em MS

Homem, de 41 anos, foi preso durante a noite de segunda-feira (17), por maus-tratos contra os filhos, sendo um recém-nascido de aproximadamente 50 dias e um menino de 3 anos. O caso aconteceu em Maracaju.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de maus-tratos, ameaça e desacato contra funcionário público no Hospital Soreano. Ao chegar no local, conversaram com um conselheiro tutelar, sendo informados de que o mesmo havia se deslocado a casa do auto, depois de denúncias anônimas indicarem que as crianças estavam vivendo em condições insalubres.

O relato do conselheiro detalha que a casa onde a família residia tinha muita sujeira. Ao encontrar as crianças, o funcionário público notou então que o bebê apresentava um quadro de possível pneumonia.

Para conseguir levar as crianças até o hospital, o conselheiro precisou aceitar que o pai acompanhasse tudo que fosse feito. No entanto, ao saber seu filho de 3 anos iria para um abrigo e o bebê continuaria internado, devido a seu estado de saúde, o homem passou a ficar alterado.

O autor fez ameaças contra os funcionários da unidade de saúde, a assistente social e ainda invadiu a pediatria afirmando que levaria seu filho embora a força.

Diante da situação, o pai das crianças acabou sendo preso em flagrante por maus-tratos qualificado, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos, e perturbação do trabalho ou do sossego alheio. Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.

