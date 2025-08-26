Recém-nascido é encontrado morto pela mãe em Campo Grande

Uma mãe entrou em choque após encontrar seu filho, recém-nascido de aproxidamente 2 meses, morto durante a manhã desta terça-feira (26), na Rua Darci Vieira de Farias, localizada no Bairro José Tavares do Couto, região norte de Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, o pequeno foi encontrado já em rigidez cadavérica. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, constatando o óbito.

O caso ainda foi atendido pela Polícia Militar, Polícia Civil e pela Perícia Técnica. O corpo do pequeno precisou ser recolhido pela pax e encaminhado para o IMOL (Instituto Médico de Odontologia Legal), onde passará por exames de necropsia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também