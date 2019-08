Recém nascido é encontrado por universitário embaixo de carro

A Polícia Militar foi acionada pelo universitário Allan Farias Sodré, que encontrou um recém-nascido debaixo da roda de um carro em na manhã de terça-feira (27), em São Gonçalo, região Metropolitana Rio de Janeiro, a caminho da faculdade.

O bebê mede 48 cm e pesa 2,785 kg, ainda estava com o cordão umbilical e foi achado na altura do número 51 da Rua Belo Horizonte, no bairro Porto da Madama.

A criança foi encontrada por Alan, que passava pelo local quando ouviu um choro e ao olhar debaixo de um Fiat Alba que estava estacionado na rua, viu o menino e ligou para o 190.

De acordo com a PM, o recém-nascido foi resgatado por policiais do 7º BPM (São Gonçalo), por volta das 8h. Agentes do Samu fizeram os primeiros socorros ao bebê, aqueceu-o com manta térmica e o encaminhou ao Pronto Socorro Infantil Darcy Vargas, na Praça Zé Garoto.

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, lá o bebê realizou exames de sangue e passou por procedimentos médicos na sala vermelha. O quadro de saúde dele é estável.

Na unidade de saúde, o universitário que chamou a polícia se emocionou ao ver a criança sendo atendida.

A Prefeitura de São Gonçalo informou que o Conselho Tutelar já foi acionado e que a criança será acolhida pelo programa Família Acolhedora, que irá encaminhá-la para adoção.

