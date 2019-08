Recepcionista mata maníaco em hotel

Rauster Campitelli, com informações do R7

Uma recepcionista de um hotel em Osasco, na Grande São Paulo, matou um hóspede que tentou invadir seu local de trabalho e perseguiu a mulher pelo estabelecimento. Em entrevista ao Balanço Geral, a mulher - que não quis se identificar - conta detalhes dos momentos de terror que viveu. “Eu não pensei duas vezes, era eu ou ele”, relata. Câmeras de segurança registraram toda a ação.

“Eu nunca imaginei passar por essa situação ainda mais dentro do meu trabalho. Agora eu tenho medo de sair de casa”. O hóspede José Israel Clemente de Jesus aparece nas imagens tentando invadir o local destinado ao atendimento dos clientes. A recepcionista tenta escorar a porta e pede por socorro aos gritos e por telefone.

Depois de inúmeras tentativas, o homem decide pegar um extintor para arrombar a porta. Ele usa o pó para forçar a mulher a sair do local. A última imagem mostra a recepcionista abrindo a porta e correndo para as escadas do hotel em direção aos quartos.

A mulher disse que pegou uma faca para se defender, pois sabia que o homem estava alterado e queria matá-la. Ao chegar nos quartos e nenhum cliente abrir a porta, ela conta que não viu outra opção senão reagir. “Eu não queria fazer isso, só queria me defender”, relatou.

A recepcionista irá responder pelo crime de homicídio simples, mesmo sem antecedentes criminais. A polícia teria alegado que, como a facada foi dada nas costas do suspeito, descartaria a legítima defesa.

