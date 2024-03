Reconhecido pela camisa do Corinthians, ladrÃ£o de moto Ã© preso na Vila Planalto

Dois indivíduos, identificados como Martin Davi e Erick Gomes, ambos de 28 anos, foram presos no início da noite de ontem (30), após a tentativa de furto de uma motocicleta no estacionamento do mercado Pires na Avenida Tamandaré, Vila Planalto.



Conforme o registro policial, um funcionário flagrou o momento que um homem, com camisa do Corinthians de boné vermelho e segurando um capacete tentava furtar a moto.



Nesse instante o funcionário gritou "estão roubando a moto do Lucas", momento em que apareceu um outro rapaz pilotando uma motocicleta e levou o comparsa e desceram em alta velocidade em direção à Avenida América.



Acionados, equipes da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar fizeram patrulhamento e encontraram o indivíduo com camisa do Corinthians na garupa do comparsa na Rua 13 de Maio com a 15 de Novembro.



Eles foram reconhecidos pelos funcionários do mercado e identificados como Martin e Erick, ambos com várias passagens por furto e receptação, sendo inclusive encontrada com eles, uma faca quebrada, que era usada como chave "mixa" para cometer delitos.



Eles foram levados para a Depac Cepol onde o caso foi registrado como furto qualificado.



