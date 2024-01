Rede Limpa V: Polícia Federal deflagrou operação contra abuso sexual em Campo Grande

Durante a segunda-feira (15), a Polícia Federal havia deflagrado a Operação Rede Limpa V com intuito de coibir a prática de crimes relacionados ao abuso infantojuvenil em Campo Grande.

Pelo menos um mandado de busca e apreensão foi cumprido pelos agentes em uma residência na capital sul-mato-grossense, onde foram apreendidos mídias de armazenamento de dados.

O material apreendido será encaminhado à perícia da Polícia Federal.

As investigações seguem em andamento com vistas a identificar outros indivíduos que tenham envolvimento com as atividades ilícitas.

A Operação Rede Limpa visa reprimir a produção, posse e publicação de fotografias e vídeos com cenas de abuso sexual infantojuvenil na rede mundial de computadores.

Deixe seu Comentário

Leia Também