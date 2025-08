Reforço na segurança pública: Polícia Militar de MS ganha 427 novos soldados

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul passa a contar com 427 novos soldados para reforçar a segurança pública. O número significa um ponto importante, se tornando uma das maiores turmas já concluídas.

Passam a integrar a 'gloriosa', como a corporação é conhecida, 291 homens e 136 mulheres provenientes do 38° Curso de Formação de Soldados. A solenidade aconteceu nesta quinta-feira (31), em Campo Grande.

Eles irão atuar na capital e no interior, onde reforçarão o policiamento ostensivo e contribuirão diretamente para a manutenção da ordem pública em um território que ultrapassa os 358 mil quilômetros quadrados e compreende uma faixa de fronteira de 1.517 km — sendo 1.131 km com o Paraguai e 386 km com a Bolívia.

"Ninguém aplica capital em locais marcados pela desordem. Onde há ameaça, está a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, atuando com firmeza e compromisso. O uniforme azul-petróleo que vestem exige conduta, disciplina e consciência da missão que o Estado espera de vocês. Em cada formatura, confesso, me emociono. Porque o mais precioso que temos na nossa Polícia Militar são vocês, os profissionais. Viaturas, coletes balísticos e equipamentos são fundamentais, mas nada supera o valor humano de quem está preparado para servir", disse o governador Eduardo Riedel, presente na solenidade.

Entre 2023 e 2025, mais de R$ 91 milhões foram aplicados na modernização e estruturação da PMMS. Os investimentos incluem aquisição de bens móveis, armamentos, viaturas e obras de infraestrutura.

Destaca-se a construção do Batalhão da Polícia Militar de Chapadão do Sul, com 80,2% de execução, e as bases da Polícia Militar Rodoviária Estadual no distrito de Ipezal, em Angélica, e Maracaju, ambas já concluídas.

