'Rei dos furtos': Morto em confronto na Nhanhá, 'Matheuzinho' tinha longa ficha criminal

Posteriormente, Mateus saiu do local portando uma faca e atacou os policiais, que revidaram a injusta agressão e alvejaram o criminoso. Por ainda estar com vida, ele foi levado para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida.

Conforme o apurado pela reportagem, ‘Matheuzinho’ poderia até ser conhecido como ‘rei do furto’, devido suas habilidades nada positivas para o mundo do crime. Ele tinha muitas passagens por furtos, receptação, posse de drogas para consumo pessoal, tráfico de drogas, violação de domicílio e outros.

O ladrão Mateus Marques Penha, de 28 anos, que morreu ao reagir a uma abordagem da Polícia Militar na rua do Himalaia, região do bairro Joquei Clube durante a madrugada de hoje (25), tinha uma extensa ficha criminal.