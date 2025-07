Relacionamento conturbado, marcado por ciúmes, termina com mulher morta pelo marido

Uma mulher, identificada como Telma dos Santos Rabelo, de 31 anos, mãe de duas filhas pequenas, foi encontrada morta pelo irmão neste fim de semana, dentro da casa que morava na zona Leste de Manaus.



Segundo familiares, Telma e o marido haviam saído de casa na manhã de sábado (26) e deixado as duas filhas, de 4 e 6 anos, na casa dos pais dele.

Com a perda de contato com a vítima, o irmão de Telma foi até a casa do casal. Ao arrombar a porta, encontrou a irmã morta, com cerca de 12 ferimentos provocados por faca. Marcas de sangue nas paredes indicam que houve luta corporal e que a vítima tentou se defender.

O principal suspeito do crime é o marido, Thiago dos Santos, de 32 anos, que está foragido.

De acordo com relatos da família, Telma e Thiago tinham um relacionamento marcado por brigas motivadas por ciúmes. Em uma das discussões anteriores, Telma chegou a feri-lo com uma faca para se defender.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o caso como feminicídio.

