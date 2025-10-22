Menu
Menu Busca quarta, 22 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Relatos revelam colapso mental entre enfermeiros da Santa Casa: 'todo mundo adoecendo'

A falta de estrutura para fazer o serviço ser mais digno também é apontado pelos profissionais

22 outubro 2025 - 17h51Brenda Assis     atualizado em 22/10/2025 às 18h18
As denúncias estão sendo feitas pelos funcionários da unidade hospitalar As denúncias estão sendo feitas pelos funcionários da unidade hospitalar   (Reprodução/Arquivo JD1)

Após a matéria do JD1 Notícias denunciando um possível caso de negligência dentro do Hospital da Santa Casa, a reportagem recebeu mais relatos de esgotamento mental entre técnicos da enfermagem da unidade.

Assim como no outro caso, essa funcionária teria tentado entregar um atestado médico para afastamento causado por problema psiquiátrico negado pela instituição.

Em um áudio, encaminhado via WhatsApp, ela detalhou que tomou ‘um vidro e meio de clonazepam’ e dormiu esperando tirar a própria vida. “Queria morrer ontem, mas não deu, não foi dessa vez. E muita coisa aconteceu, sabe? E a gente ainda foi no hospital, tem que fazer cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido”, detalhada a profissional com a voz visivelmente abalada.

Além disso, ela disse que ‘a voz voltou de novo dentro do seu ouvido’. Diagnosticada com depressão grave, ela conseguiu pegar apenas 1 dia de descanso. “É uma sensação horrível, mas vou trabalhar mesmo assim hoje”, finaliza.

Enquanto isso, uma testemunha lembrou que ‘todo mundo’ está adoecendo, por conta de toda situação envolvendo a instituição. A falta de estrutura para fazer o serviço ser mais digno também é apontado por ela.

“Falta de lençol, esparadrapo, luva. Falta de tudo para trabalhar. Os pacientes descontam tudo em nós, que não temos nada a ver com isso”, comentou.

 Outro caso

Uma funcionária da Santa Casa de Campo Grande denunciou que médicos do hospital estariam sendo orientados a não conceder atestados médicos aos trabalhadores, mesmo em casos de crises de ansiedade e esgotamento.

Segundo o relato, uma técnica de enfermagem teria sofrido uma crise durante o plantão, mas o médico se recusou a afastá-la, alegando estar proibido de emitir o documento. O prontuário da profissional teria registrado apenas “cefaleia” como diagnóstico, apesar do histórico de afastamentos por problemas de saúde mental.

A denunciante relatou ainda que o ambiente de trabalho é sobrecarregado, com poucos profissionais e alta demanda de pacientes, o que estaria agravando o quadro emocional dos trabalhadores. A técnica de enfermagem disse que, em situações anteriores, recebeu afastamentos de até sete dias por recomendação médica, mas que, desta vez, precisará procurar atendimento fora do hospital, em unidade de saúde ou no CAPS, para conseguir o afastamento adequado.

Em nota, a Santa Casa negou que exista qualquer orientação para restringir a emissão de atestados e afirmou que todos os documentos entregues por funcionários são analisados e homologados conforme os procedimentos internos. O hospital informou ainda que está implantando um Núcleo de Saúde Mental para ampliar o cuidado com a saúde dos colaboradores.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Confusão por dívida de R$ 35 mil termina em agressão em loja de veículos na Piratininga
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Idoso desmaia dentro de casa e morre uma semana depois em Campo Grande
O crime aconteceu na tarde de terça-feira
Polícia
Homem furta shampoo para 'dar banho no cachorro' e é preso em Três Lagoas
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Homem mostra pênis para vizinho durante briga por cachorros na Orla Morena
Delegacia de Polícia Civil de Miranda
Polícia
Homem é preso por invadir casa e estuprar jovem de 25 anos em Miranda
Imagem ilustrativa
Polícia
PF e Receita Federal deflagram operação contra descaminho de eletrônicos em MS e MT
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Criança de 6 anos é socorrida após levar pedrada no olho em Campo Grande
O caso aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
Polícia prende um dos bandidos que roubaram carro e se esconderam em mata do Noroeste
JD1TV AGORA: Polícia 'caça' e troca tiros com bandidos que roubaram carro no Noroeste
Polícia
JD1TV AGORA: Polícia 'caça' e troca tiros com bandidos que roubaram carro no Noroeste
Jovem foi levado pelo Samu ao Hospital da Vida
Polícia
'Chicão' é socorrido em estado grave após ser baleado três vezes em Dourados

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande