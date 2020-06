Resgatado na Bolívia, com coronavírus, está em estado grave no regional

Um brasileiro foi resgatado com coronavírus de Santa Cruz de La Sierra (BO), como o país vizinho não tinha leitos disponíveis para tratá-lo, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) trouxe o paciente para o Hospital Regional de Campo Grande (HR) para que pudesse ser tratado.

De acordo com a assessoria do Hospital Regional, o paciente foi identificado como Alexandre e foi resgatado a pedido da esposa ao Corpo de Bombeiros, que acionou a Secretaria de Estado de Saúde.

O paciente chegou ao hospital na última sexta-feira (5) e está internado no Centro de Terapia Intensivo (CTI) do HR. Segundo o hospital o estado do paciente é considerado grave, mas o quadro apresenta melhoras desde a internação.

