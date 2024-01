Residência de idoso é alvo de 16 tiros na madrugada no Caiçara

A casa de um idoso, de 64 anos, foi alvo de disparos de arma de fogo na madrugada desta sexta-feira (19), no bairro Caiçara, em Campo Grande. Foi necessário a presença da Polícia Militar e da Polícia Científica, que encontraram pelo menos 16 projéteis e contabilizaram o mesmo número de perfurações no portão do imóvel.

Informações disponibilizadas no boletim de ocorrência, apontam que antes do fato relatado, o vizinho do idoso havia acionado a polícia, pois havia ouvido barulhos semelhantes a disparos, mas que não soube explicar se foram tiros ou quem poderia ter disparo.

Momentos mais tarde, foi a vez do idoso ligar para a polícia e relatar o fato, uma vez que a sua esposa havia acordado e dito que escutou barulhos de disparos de arma de fogo. Quando ambos se levantaram para verificar o que havia acontecido, encontraram as perfurações no portão.

Pelas imagens da câmera de segurança, o idoso notou que um indivíduo em uma motocicleta parou na via e sacou uma arma, atirando contra a residência. Ele afirmou para os policiais que não tem desafetos e ficou surpreso com a ação do suspeito.

As cápsulas encontradas na via foram recolhidas para análises e servirão para a investigação da Polícia Civil.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo.

