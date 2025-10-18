Responsável por dilacerar a perna da companheira com motosserra é preso na Capital

Saiba Mais Polícia Homem tenta matar mulher com motosserra em Campo Grande

Foi preso em flagrante o homem de 33 anos que usou uma motosserra para dilacerar a perna da companheira, 30 anos, após uma discussão na noite de ontem (17), no bairro Moreninhas, em Campo Grande. A prisão foi feita por equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), após a Polícia Civil ser acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica.

Os policiais foram até a unidade de saúde onde a vítima recebia atendimento médico. Com ferimentos graves, ela contou que durante a briga o companheiro ligou a motosserra e a atingiu, causando um corte profundo e extenso que dilacerou parte da coxa esquerda.

Com base nas informações, a equipe da DEAM foi até a residência do casal, onde o autor foi localizado e preso em flagrante. No local também estavam pais e primos do agressor, que serão ouvidos posteriormente.

Em interrogatório, o homem alegou que a discussão começou após ter sido agredido pela companheira com um soco, enquanto usava o equipamento para cortar lenha. Mesmo assim, diante da gravidade das lesões apresentadas pela vítima, ele foi autuado por lesão corporal de natureza gravíssima.

A motosserra foi apreendida e encaminhada para perícia. Segundo a Polícia Civil, apenas o casal e uma filha menor estavam em casa no momento da agressão, mas não presenciou o fato. Após o ataque, o próprio autor levou a vítima para receber socorro médico.

A autoridade policial informou que até então, não há indícios suficientes para caracterizar o crime como tentativa de feminicídio. O caso segue em investigação.

