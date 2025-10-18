Menu
Menu Busca sábado, 18 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Responsável por dilacerar a perna da companheira com motosserra é preso na Capital

A vítima sofreu ferimentos graves e está hospitalizada; conforme a polícia, não há indícios de tentativa de feminicídio

18 outubro 2025 - 11h12Sarah Chaves    atualizado em 18/10/2025 às 12h21
Foto: PCMS/IlustrativaFoto: PCMS/Ilustrativa  

Foi preso em flagrante o homem de 33 anos que usou uma motosserra para dilacerar a perna da companheira, 30 anos, após uma discussão na noite de ontem (17), no bairro Moreninhas, em Campo Grande. A prisão foi feita por equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), após a Polícia Civil ser acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica.

Os policiais foram até a unidade de saúde onde a vítima recebia atendimento médico. Com ferimentos graves, ela contou que durante a briga o companheiro ligou a motosserra e a atingiu, causando um corte profundo e extenso que dilacerou parte da coxa esquerda.

Com base nas informações, a equipe da DEAM foi até a residência do casal, onde o autor foi localizado e preso em flagrante. No local também estavam pais e primos do agressor, que serão ouvidos posteriormente.

Em interrogatório, o homem alegou que a discussão começou após ter sido agredido pela companheira com um soco, enquanto usava o equipamento para cortar lenha. Mesmo assim, diante da gravidade das lesões apresentadas pela vítima, ele foi autuado por lesão corporal de natureza gravíssima.

A motosserra foi apreendida e encaminhada para perícia. Segundo a Polícia Civil, apenas o casal e uma filha menor estavam em casa no momento da agressão, mas não presenciou o fato. Após o ataque, o próprio autor levou a vítima para receber socorro médico.

A autoridade policial informou que até então, não há indícios suficientes para caracterizar o crime como tentativa de feminicídio. O caso segue em investigação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Veja Folha
Polícia
Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste
Bandido fica sem gasonlina na moto após furtar loja e acaba preso no Monte Castelo
Polícia
Bandido fica sem gasonlina na moto após furtar loja e acaba preso no Monte Castelo
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
JD1TV: Acidente de moto deixa duas pessoas gravemente feridas em Campo Grande
O acidente foi registrado por volta das 19h45, no km 126,9 da BR-423
Polícia
Motorista perde o controle e 15 pessoas morrem em acidente de ônibus
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem é esfaqueado após briga em festa na cidade de Ladário
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem acerta facada em pitbull após ser atacado no Aero Rancho
Mulheres são socorridas em estado grave após acidente de moto em Amambai
Polícia
Mulheres são socorridas em estado grave após acidente de moto em Amambai
Facão
Polícia
Homem tenta separar briga em bar do Noroeste e é atingido por golpe de facão
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado durante roubo de celular e pede socorro em shopping da Capital

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Geral
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Corpo foi avistado após as chuvas
Polícia
AGORA: Corpo é visto boiando no Rio Anhanduí, em Campo Grande