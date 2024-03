Restauração da estátua de Manoel de Barros deve começar amanhã

Com investimento de R$ 75,6 mil, os trabalhos de restauração e revitalização da estátua de Manoel de Barros que fica no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Rui Barbosa, em Campo Grande, devem começar amanhã.

A imagem foi inaugurada em 19 de dezembro de 2017, dia que foi comemorado os 101 anos de nascimento de Manoel de Barros, contemplando também os 40 anos de Mato Grosso do Sul.

No dia 19 de abril de 2021, foi alvo de danos causados por atos de vandalismo. Em vistorias técnicas, foram constatadas a amputação do pé esquerdo, danos na face, nos óculos e no passarinho que está ao lado dele, juntamente com os desgastes naturais do bronze.

Diante disso, o artista visual Ique, que chegou domingo em Campo Grande, fará a restauração das partes quebradas da imagem em bronze e a revitalização par dar acabamento ao material que sofreu oxidação devido a intempéries climáticas.

Durante sua vinda para a Capital, ele trouxe moldes das peças que foram amputadas da estátua, como o pé esquerdo e os óculos. O artista e sua equipe vieram do Rio de Janeiro e vão realizar a fundição das peças que foram retiradas e avariadas.

Além da revitalização, vai ser feito também um trabalho de iluminação em toda a estátua. Os trabalhos de restauração devem durar seis meses.

A escultura em tamanho real apresenta algumas características marcantes, rica em detalhes, desde o sorriso cativante do poeta aos seus trajes simples, as pernas cruzadas, o tênis surrado, ao lado de caramujos e do ninho de pomba, com os quais dialogava e se inspirava entre imagens, lembranças e metáforas.

