Retirado de festa a força, homem ameaça matar segurança e acaba morto pela PM em MS

José Marlos de Sobral Ladislau, de 27 anos, morreu ao reagir a uma abordagem da Polícia Militar durante a madrugada deste domingo (7), em Nova Alvorada do Sul.

Conforme o registro policial, as autoridades foram acionadas após José ser retirado de uma festa na Avenida 27 de Outubro. Irritado com a situação, ele ameaçou retornar para se vingar de um dos seguranças.

De imediato, as equipes iniciaram rondas pelas imediações até que encontraram o rapaz na Rua Wagner Noelcio de Souza Ortega. Ao perceber a aproximação policial, o homem tentou fugir.

Na perseguição, foi verificado que ele portava um revólver calibre .32, quando José tentou reagir e atirar contra os militares. Diante da injusta agressão, os policiais reagiram e alvejaram o rapaz.

Ele chegou a ser socorrido, sendo levado para o Hospital Municipal, porém, não resistiu e acabou falecendo. Com o autor foram apreendidos um revólver calibre .32, contendo cinco munições intactas, além de uma porção de maconha.

Ao checar seu histórico, foi descoberto que ele tinha 11 registros policiais e passagem pelo sistema prisional. O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também