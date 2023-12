Retrospectiva JD1 2023: As tragédias e julgamentos que 'chocaram' MS este ano

O ano de 2023 acabou sendo marcado por inúmeras mortes, assassinatos, acidentes graves de trânsito e até mesmo juris históricos. A movimentação no setor policial e de justiça acabou sendo intensa.

Confira os principais acontecimentos que marcaram MS:

Caso Sophia – Era dia 27 de janeiro quando os campo-grandenses acordaram com a notícia de que uma menina, de apenas 2 anos, havia morrido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Coronel Antonino, após ter sido espancada e com sinais de estupro.

Os desdobramentos da crueldade cometida contra Sophia de Jesus Ocampo, chocou não apenas a Capital sul-mato-grossense, mas o país inteiro. A mãe da menina Stephanie de Jesus da Silva, de 24 anos, e o companheiro dela Christian Campoçano Leitheim, de 25 anos, foram presos logo na madrugada do dia 27, suspeitos de terem cometido o crime.

Um caso cercado por negligências, não apenas do poder público, mas também dos parentes que acompanhavam a ‘família’. Ao logo do ano, o JD1 detalhou os acontecimentos, mostrando que Sophia esteve mais de 30 vezes ao hospital por conta de agressões sofridas, a desistência das duas denúncias de maus-tratos feitas pelo pai da pequena, a não solicitação de medidas protetivas contra a mãe e o padrasto dela. À época, a Polícia Civil informou ainda que o Conselho Tutelar não chegou a ser acionado para averiguação do caso na casa onde Sophia morava.

Hoje presos, Stephanie e Christian, já passaram pelas audiências de instrução para o julgamento do júri popular. O juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, agendou o julgamento para os dias 12, 13 e 14 de março de 2024, podendo esse ser o encerramento da história triste que terminou na morte de Sophia.

Acidente amigas BR-163 – Na noite de sexta-feira, dia 10 de março, quatro amigas morreram durante um grave acidente no km501 da BR-163, em Campo Grande, depois de uma tentativa de ultrapassagem em faixa contínua. Apenas uma jovem que estava no carro sobreviveu.

As vítimas fatais, que estavam apenas começando a vida na casa dos 20 anos, foram identificadas como Laís Moriningo, Carolina Peixoto, Kaena Guilhen e Letícia de Mello. Acompanhadas ainda de Analu Mendes Mali, elas seguiam de carro para Rio Verde.

No momento em que a motorista do Fiat Argo tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido, acabou colidindo frontalmente contra uma camionete Toyota Hilux. Elas morreram instantaneamente, deixando a Capital entristecida com o ocorrido por dias. Conhecidas por muitos, elas são lembradas até hoje por amigos e familiares como jovens alegres, trabalhadoras e sonhadoras.

Pecuarista morre em queda de avião com o filho – O conhecido pecuarista e piloto Garon Maia morreu durante a queda de um avião bimotor na divisa entre Rondônia e Mato Grosso, no final de março de 2023. Ele estava acompanhado do filho, Francisco Veronezi Maia, de apenas 11 anos. Dias depois, a esposa dele cometeu suicídio no Residencial Village, região da Vila Antônio Vendas, em Campo Grande.

O JD1 trouxe com exclusividade a cobertura do caso. Detalhando que pai e filho estavam em uma viagem de férias, saindo de Vilhena (RO) em um avião bimotor prefixo PR-ITE modelo Baron 58. A aeronave teria desaparecido do radar cerca de cinco minutos depois da decolagem.

Garon e o filho foram enterrados em Campo Grande. Depois do velório, Ana Paula Pridonik, teria usado uma arma de fogo para ceifar a própria vida dentro da casa onde morava com o marido. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital da Santa Casa. Antes de cometer suicídio, ela chegou a lamentar a morte do marido e do enteado nas redes sociais, questionando ‘onde Deus estava’ quando os dois faleceram no acidente.

Condenação de Jamilzinho – Acusados por matar Matheus Coutinho Xavier, em 2019, quando conforme os autos, o alvo era o pai da vítima, o ex-policial militar Paulo Xavier, Jamil Name, Marcelo Rios e Vladenilson Olmedo, foram condenados após dias de julgamento, em julho deste ano.

Jamilzinho foi condenado a 23 anos e 6 meses, enquanto Marcelo Rios pegou 23 anos, e Vladenilson deve cumprir 21 anos e 6 meses, que juntos somam 68 anos de prisão. Decisão foi do juiz Aluízio Pereira dos Santos da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Levados a Júri Popular, as sessões duraram três dias, com mais de 12h de debates entre acusação e defesa. Sendo considerado o ‘júri da década’, os jurados votaram pela autoria de Jamilzinho como mandante do crime.

Conforme a investigação o ex-guarda civil Marcelo Rios, e o policial Vladenilson Olmedo teriam intermediado a contratação dos assassinos de aluguel Juanil Miranda, que está foragido, e José Moreira, o Zezinho, que morreu em confronto com a polícia.

Caso - Matheus foi assassinado no dia 9 de abril de 2019, com tiros de fuzil AK-47, no bairro Jardim Bela Vista, em Campo Grande, quando manobrava a caminhonete do pai. O alvo verdadeiro, de acordo com as investigações, era o pai do jovem, Paulo Roberto Teixeira Xavier, ex-capitão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, considerado desafeto da família Name.

Jogador esquartejado – O jogador de futebol Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, de 19 anos, foi morto a tiros e esquartejado pelo ex da sua namorada na cidade de Sete Quedas.

O crime bárbaro aconteceu no dia 25 de junho deste ano, quando o jovem jogador foi dado como desaparecido pela família após ir a uma festa e ficou por dias sem ser visto, até que partes do seu corpo foram encontrados. O caso chocou a cidade que conta com 11 mil habitantes e interrompeu o sonho do garoto de seguir a carreira.

Hugo foi morto com três tiros e teve o corpo esquartejado e jogado no Rio Iguatemi. Três pessoas são suspeitas, entre elas, a ex-namorada de Hugo, identificada como Rubia Joice de Oliver Luivisetto, de 21 anos, um amigo dela e Danilo, que era ficante da mulher.

Morta com a filha no colo – Em 2023, Mato Grosso do Sul registrou 32 casos de assassinatos de mulheres. Entre as vítimas estava a jovem Natali Gabrielly da Silva de 19 anos, que foi brutalmente morta com 15 facadas na região da cabeça, pescoço, tórax e braços, após uma discussão com o marido durante uma festa no Los Angeles. Informações iniciais apontam que ela estava com a filha, de 1 ano e 4 meses, no colo quando foi morta.

O crime aconteceu durante as primeiras horas da manhã de sábado, dia 1° de julho. O autor, identificado como Cleber Correa Gomez, de 30 anos, foi preso em flagrante.

Enquanto era esfaqueada, a jovem tentou pedir para o marido parar com as agressões. “Pelo amor de Deus. Para! A gente tem uma filha”, implorava Natali. Mas ela não foi ouvida e acabou morrendo no meio da rua.

Em Campo Grande, os feminicídios chegaram a oito em 2023. Números bem abaixo dos registrados no ano anterior, demonstrando a efetividade das forças policiais no combate a violência contra à mulher.

Bebê morre em acidente de moto – Ana Clara Conceição Costa, de 7 meses, que faleceu depois de um grave acidente ocorrido em dezembro de 2023. Ela estava na garupa de uma moto, junto com a mãe de 20 anos, enquanto o veículo era conduzido pelo padrasto.

A motociclista teria colidido frontalmente contra um carro no cruzamento entre a Avenida Dr. Nasri Siufi e a Rua Rio Brilhante. Ana Clara chegou a ser socorrida em estado grave, mas morreu no caminho até o Hospital da Santa Casa. A bebê teria sofrido uma fratura no crânio e, precisou ser intubada ainda no local do acidente. Amigos do pai fizeram uma ‘vakinha’ para ajudar com o velório da pequena, que foi enterrada no dia seguinte, em Campo Grande.

