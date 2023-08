Revoltado após ser demitido, homem tenta queimar ônibus de empresa em MS

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso ao tentar atear fogo em um ônibus como vingança por ter sido demitido. O caso aconteceu durante a manhã desta terça-feira (1°), em Ribas do Rio Pardo.

Conforme as informações do site Notícias do Cerrado, depois de ser demitido homem estava sendo levado de volta até o alojamento da empresa, onde deveria pegar seus pertences e retornar para sua cidade natal.

No entanto, no meio do caminho, ele tentou causar uma ‘rebelião’ dentro do ônibus, inflamando os demais companheiros de trabalho que também haviam sido demitidos. A Polícia Militar informou ao site que apesar da tentativa, os outros funcionários não aderiram ao movimento.

Irritado então, o homem pegou um isqueiro e ateou fogo em uma das cortinas do ônibus. Porém, as chamas foram apagadas pelos funcionários e o autor contido.

A Polícia Militar foi então acionada, prendendo o homem pelos crimes de dano e incêndio na forma tentada, o levando para a Delegacia de Polícia Civil.



