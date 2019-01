Revoltado por ter R$ 16 mil bloqueados, homem quebra caixa eletrônico

Um homem de 50 anos que não teve a identidade revelada foi preso na segunda-feira (21) após quebrar um caixa eletrônico da agência da Caixa Econômica Federal, em Rio Brilhante.

De acordo com informações policiais, o homem tinha uma indenização no valor de R$ 16 mil na conta, porém ao tentar sacar parte da quantia foi notificado de que o dinheiro estava bloqueado. Com isso, o homem ficou revoltado e deu um soco na tela do caixa.

O equipamento ficou danificado e o gerente da agência acionou a polícia. O autor foi autuado em flagrante por dano qualificado contra o patrimônio público e teve que pagar fiança de mil reais para ser liberado.

Ainda segundo a polícia, o valor foi pago pelo patrão do detido que foi liberado no final da tarde.

Deixe seu Comentário

Leia Também