Revoltados, amigos se despedem de Mikah Rodrigues e pedem justiça em Anastácio

“Tamanha crueldade foi feita contigo. Que a justiça seja feita”, incrédulos, amigos e familiares usaram as redes sociais para se despedir de Micaela Oliveira Rodrigues, de 22 anos. A Jovem foi espancada até a morte pelo namorado na frente dos filhos pequenos no banheiro da residência que o casal morava, na cidade de Anastácio. Ao mesmo em que diziam ‘tchau’, os amigos pediam por justiça.

O crime que chegou a cidade do interior de Mato Grosso do Sul, por conta da crueldade exercida, também mobilizou diversos comentários nas redes sociais. Uma amiga de Micaela, ou Mikah como era conhecida, fez um texto destacando a necessidade de as mulheres não se calarem diante de agressões.

“Que nenhuma mulher fique calada diante de agressões, tanto física quanto psicológica. Ninguém sabe o que se passa entre quatro paredes com marido e mulher, mas em briga de casal, se mete a colher, mete o garfo e se enfia no meio sim”, disse ela. Em continuação, ela apenas pede para Deus receba a jovem de braços abertos.

Descrita como uma mulher de bom coração e sorriso doce, os amigos destacaram o prazer de ter convivido com Mikah pelo tempo determinado pelo destino. “Saudade eterna. Que Papai do Céu receba você com muito carinho, porque vorá era uma pessoa maravilhosa. O que nos resta é a saudade. Justiça pela sua vida que se foi”.

A devastação causada pelo luto tomou conta do coração de amigos, que partilhavam memórias com a jovem.

“Você pegou meu filho no colo, Mikah. Vi você crescer... estou arrasada. Sempre vou te amar minha princesa”, desse uma amiga. Em continuação, ela descreveu o estado de choque em que se encontrava por conta da partida cruel da jovem. “Foi muito cruel o que ele fez com você. Estou sem acreditar, em choque”, finalizou.

Revoltados com o que aconteceu, muitos compartilhavam a foto do suspeito, Juliano Azevedo, de 28 anos, que fugiu do local do crime levando as crianças.

“Vamos compartilhar até acharem esse monstro dos infernos covarde que tirou a vida da própria esposa, mãe de seus filhos. Independente de qualquer coisa, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Se o relacionamento não tá legal é melhor cada um seguir seu rumo. Que ele apodreça na cadeia. Seja homem e apareça devolve as crianças”, disse uma conhecida da jovem.

Muitas mensagens estavam acompanhas com pedidos de justiça.

Feminicídio –

A jovem Micaela Oliveira Rodrigues foi encontrada morta no banheiro da residência, com marcas de violência pelo corpo. Publicações nas redes sociais apontam o seu namorado de 7 anos, como sendo o principal suspeito do crime.

Após o assassinato, ele teria fugido do local, levando os dois filhos pequenos que tinha com a jovem.

Para justificar o fato, ele contou para os parentes de Micaela que ela estava o traindo com um conhecido. Em um áudio encaminhado para o padrasto da jovem, ele contou que havia feito merda.

"O negócio é o seguinte: Peguei ela me traindo. Eles já estavam há 4 meses juntos. Enquanto eu estava trabalhando, eles estavam de sacanagem lá. E eu fiz merda tá? Tô avisando você pra ir lá olhar o corpo dela", finaliza."

O caso é investigo pelas autoridades locais.

