Revoltante! Vídeo mostra cachorro sendo arrastado por carro

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um cachorro sendo arrastado por um carro em uma estrada de terra. De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias, o vídeo foi gravado em Itarema – Ceará e as imagens viralizaram no último domingo (14).

No vídeo o animal aparece amarrado pela coleira ao carro. As imagens foram gravadas por um motociclista que seguia atrás do carro. É possível ver que o cão tenta correr para acompanhar a velocidade, mas por mais de uma vez acaba sendo arremessado de um lado para outro.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, André Costa, afirmou por meio de uma postagem nas redes sociais que o autor dos maus-tratos foi identificado e intimado.

"O responsável já foi identificado e intimado. Os policiais civis da Delegacia de Itarema e policiais militares do Destacamento da cidade foram até a casa do proprietário do veículo e resgataram o cão. O indivíduo que fez a maldade com o animal não estava no local. Além do cão que aprece no vídeo, outro que estava na mesma casa também foi resgatado", afirmou.

André Costa também disse que o animal passa bem e está sob os cuidados de policiais. "Sei que o vídeo chocou muitas pessoas, mas o animal está bem sob o cuidado dos próprios policiais", acrescentou o secretário.

