Revólver é encontrado jogado no meio da rua no bairro Oliveira

Na noite deste domingo (06), um policial militar do Rondas Ostensivas com Apoio de Motos (Rocam) encontrou uma arma de fogo jogada no meio da rua, no bairro Residencial Oliveira, em Campo Grande. O revólver foi levado para a Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

Conforme o boletim de ocorrência, o policial estavam realizando patrulhamento, quando passaram pela rua Emília Escobar Nunes, momento em que viu o revólver, calibre 38, marca Taurus, jogado próximo ao meio fio.

O policial fez o recolhimento da arma que foi levada para a Depac Centro. O caso será investigado pela Polícia Civil.

