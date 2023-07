Ricardão? Apenas de cueca, homem tenta invadir casa de mulher em Nova Andradina

Homem, de 45 anos, tentou invadir uma casa vestido apenas de cueca durante a noite de terça-feira (25), no bairro Jardim Imperial, em Nova Andradina.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para ir até o endereço após receber uma ligação denunciando o fato. No local, as equipes conversaram com a vítima, sendo informados de que ela estava sozinha na residência quando o autor tentou pular o muro, vestindo apenas cueca.

Assustada com a situação, a vítima ligou para seu esposo que chegou a ir até em casa encontrando o autor na frente da residência. Ao ver a proximidade do marido da mulher, o homem tentou invadir novamente o local, desta vez pelo portão.

Sem saída, as equipes policiais prenderam o autor em flagrante por violação de domicilio. Ele foi levado para a 1° Delegacia de Polícia Civil do município.



Deixe seu Comentário

Leia Também