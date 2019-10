Richthofen, Elize matsunaga e Anna Jatobá são liberadas para dia das crianças

Celebridades do mundo do crime, Suzane von Richthofen, Anna Carolina Jatobá e Elize Matsunaga saíram na manhã desta quinta-feira (10) da Penitenciária Feminina de Tremembé para passar o Dia das Crianças com familiares.

Richthofen foi condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais. Anna Jatobá cumpre pena de 26 anos pela morte da enteada Isabela Nardoni.

Já Elize Matsunaga saiu da cadeia pela primeira vez desde que matou e esquartejou o marido e pôs o corpo em uma mala, em 2012. As três detentas precisam voltar para o cárcere na quarta-feira (16).

Vestida de branco e bastante maquiada, ela demonstrou tranquilidade diante dos fotógrafos na entrada do presídio e seguiu para um vilarejo chamado Chopinzinho, no interior do Paraná.

Ao entrar num carro de luxo, Elize foi aplaudida por outras presas e ovacionada com gritos de “linda” e “vai viver a vida que você merece”. Elize poderia ter saído em agosto no Dia dos Pais. Mas recusou o benefício alegando medo e a distância da família.

Vestida com casaco de frio, Suzane saiu correndo para escapar das lentes de fotógrafos e cinegrafistas. Jatobá teve ajuda de uma colega de cela, que cobriu o seu rosto com uma sacola de compras.

De Tremembé, Suzane seguiu às pressas para Angatuba, onde vive seu noivo, Rogério Olberg. Jatobá pegou um carro e seguiu para São Paulo. Ela vai passar o feriado com seus dois filhos adolescentes.

Em Tremembé, os presos do regime semiaberto têm direito a ficar fora da cadeia 35 dias por ano em datas especiais, como Natal, Ano-Novo, Páscoa, Dia das Mães, dos Pais e das Crianças. Ontem, só da Penitenciária Feminina I de Tremembé Santa Maria Eufrásia Pelletier - onde estão Suzane e Jatobá - 55 presas deixaram a cadeia.

Deixe seu Comentário

Leia Também