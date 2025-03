Riedel farÃ¡ convenio com o TJMS para agilizar notificaÃ§Ãµes de medidas protetivas

Durante coletiva de imprensa, realizada após a assinatura da regulamentação da exploração da vegetação nativa, a reposição florestal e o consumo de matéria-prima florestal de origem nativa e assinatura da minuta de monitoramento agrícola, o governador Eduardo Riedel falou sobre as ações motivadas pelo Caso Vanessa Ricarte, que hoje (12), completa um mês.

Ele destacou o convênio que será lançado segunda-feira (17), em parceria com o Tribunal de Justiça. “O convênio dará mais agilidade no processo de notificação do cumprimento dos mandatos de medida protetiva. E se utilizar da Força de Segurança Pública do Estado pra isso, que é uma prerrogativa do sistema judiciário e que supervisionado por eles, nós vamos poder fazer quando requisitado também. Isso vai regularizar a parte de demora no cumprimento do mandato”, explicou Riedel.

Em continuidade, ele lembra da fala onde disse que ‘existe uma falha’ no sistema, por conta disso, está trabalhando para tentar corrigir o problema.

Outra medida tomada foi a força tarefa que está analisando os mais de 6 mil boletins de ocorrência que estavam aguardando análise. “Esperamos terminar isso o mais rápido possível e dar diligência ao encaminhamento desses Bos. Além disso, fazer uma completa reestruturação da Casa da Mulher Brasileira, venho conversando com a prefeita para que ela possa fazer uma gestão compartilhada conosco e ela tem sido aberta a essa discussão”, detalhou.

Questionado sobre a investigação que apura a atuação das delegadas no Caso Vanessa, Riedel disse apenas que a investigação é publica e está sendo feita pela Corregedoria da Polícia Civil.

