Riedel ordena e novo grupo de trabalho vai desafogar demanda reprimida na Deam

Saiba Mais Geral Governo faz reunião com delegada que atendeu a jornalista Vanessa, antes de feminicídio

Após uma série de reuniões e procura por melhorias no atendimento da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), um 'Grupo de Trabalho' foi criado para desafogar a demanda reprimida de boletins de ocorrência que não tiveram desfecho ou não tiveram abertura de inquérito em Campo Grande - são quase 6 mil registros parados.

O objetivo do grupo é aperfeiçoar o atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar. A medida visa promover maior eficiência e celeridade na apuração dos crimes contra a mulher.

No programa Roda Viva, da TV Cultura, o governador Eduardo Riedel já havia admitido uma "falha" por parte do Estado em relação à condução de um caso de violência doméstica, que se consumou em feminicídio - caso Vanessa Ricarte.

"Precisamos compreender profundamente o que aconteceu, aí sim abrir uma investigação na Polícia Civil para apurar o ocorrido, para poder definir as responsabilidades, procurar um caminho de correção que não está exclusivamente na mão do Executivo", disse Riedel, durante o programa.

A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (20), e explica que o propósito do grupo é realizar levantamento e análise dos 'b.os' registrados na especializada sem instauração de procedimento ou com providências pendentes.

Além disso, haverá a necessidade de identificar casos que precisam de reavaliação ou complementação de medidas adotadas. Propor medidas e fluxos de trabalho para otimizar e garantir a celeridade na tramitação dos procedimentos também está na proposta de trabalho do novo grupo.

O Grupo de Trabalho terá um prazo de 90 dias, podendo ser estendido, para concluir os trabalhos e os coordenadores deverão apresentar relatórios quinzenais referentes a evolução dos trabalhos e resultados alcançados.

O delegado-geral da Polícia Civil, Lupersio Degerone Lúcio, destacou a importância da iniciativa: "Este grupo de trabalho representa nosso compromisso em garantir um atendimento cada vez mais qualificado e eficiente às mulheres vítimas de violência. Buscamos aprimorar nossos procedimentos e fluxos de trabalho para que possamos oferecer um serviço de excelência, com a celeridade e a sensibilidade que esses casos exigem".

Conforme a portaria, o grupo terá a seguinte composição:

Coordenação:

Márcio Rogério Faria Custódio – Delegado-Geral Adjunto

Maria de Lourdes Souza Cano – Delegado de Polícia

Equipe técnica

Wellington de Oliveira – Ouvidor-Geral da Polícia Civil

Marcelo Renato Rodrigues de Lima Alonso – Delegado de Polícia

João Reis Belo – Delegado de Polícia

Juliano Cortez Toledo Penteado – Delegado de Polícia

Steven Silva e Souza – Escrivão de Polícia Judiciária

Priscila de Souza Rodrigues – Investigadora de Polícia Judiciária

William Eduardo Rocha Forti – Escrivão de Polícia Judiciária

Membros Delegados de Polícia:

Silvia Elaine Girardi dos Santos, Delegada de Polícia

Christiane Grossi de Araújo Rocha, Delegada de Polícia,

Suzimar Batistela, Delegada de Polícia

Fernanda Felix Carvalho, Delegada de Polícia

Claudia Angelica Gerei, Delegada de Polícia

Paulo Roberto Diniz, Delegado de Polícia

Gustavo de Oliveira Bueno Vieira, Delegado de Polícia

Paulo Henrique Sá, Delegado de Polícia

Mario Donizete Ferraz, Delegado de Polícia

Evandro Luiz Banheti Corredato, Delegado de Polícia

Francisco Antonio Moreira, Delegado de Polícia

Luis Tomaz de Paula Ribeiro, Delegado de Polícia

Fabio Peró Correa Paes, Delegado de Polícia

Reportar Erro

Saiba Mais Geral Governo faz reunião com delegada que atendeu a jornalista Vanessa, antes de feminicídio

Deixe seu Comentário

Leia Também