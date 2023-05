Riedel tem celular clonado

O governador Eduardo Riedel e sua equipe comunicaram que seu número de celular foi clonado, no entanto "as medidas já foram tomadas".



"Peço que se atentem a qualquer tipo de mensagem", alertou o governador. Ainda não se sabe se o criminoso que clonou o número pediu algo ou usou o contato do governador e nem como foi descoberto, conforme a assessoria de Riedel.



Vale lembrar que a invasão de dispositivos tecnológicos, como smartphones e computadores, é crime e está previsto no artigo 154-A do Código Penal.

