Rixa antiga faz homem ser esfaqueado várias vezes em Ladário

Um rapaz, de 22 anos, foi socorrido em estado grave após ser esfaqueado na tarde de domingo (23), no cruzamento das ruas Goiabeira e Pau Brasil, em Ladário.

Segundo o boletim de ocorrência, divulgado pelo site Diário Corumbaense, o agressor chegou acompanhado de um homem não identificado e desferiu diversas facadas contra a vítima, atingindo a região frontal da cabeça, o tórax e as costas.

Testemunhas informaram que o ataque teria relação com desavenças anteriores entre autor e vítima. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros.

Diante dos inúmeros ferimentos, a vítima foi levada inicialmente ao Pronto Atendimento de Ladário e em seguida transferida para o Pronto-Socorro Municipal de Corumbá.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil como homicídio simples na forma tentada, e as investigações seguem em andamento para localizar o suspeito.

