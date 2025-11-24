Menu
Rixa antiga faz homem ser esfaqueado várias vezes em Ladário

A vítima foi socorrida em estado grave após a tentativa de assassinato

24 novembro 2025 - 16h51Brenda Assis
Delegacia de LadárioDelegacia de Ladário   (Foto: Reprodução/GoogleMaps)

Um rapaz, de 22 anos, foi socorrido em estado grave após ser esfaqueado na tarde de domingo (23), no cruzamento das ruas Goiabeira e Pau Brasil, em Ladário.

Segundo o boletim de ocorrência, divulgado pelo site Diário Corumbaense, o agressor chegou acompanhado de um homem não identificado e desferiu diversas facadas contra a vítima, atingindo a região frontal da cabeça, o tórax e as costas.

Testemunhas informaram que o ataque teria relação com desavenças anteriores entre autor e vítima. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros.

Diante dos inúmeros ferimentos, a vítima foi levada inicialmente ao Pronto Atendimento de Ladário e em seguida transferida para o Pronto-Socorro Municipal de Corumbá.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil como homicídio simples na forma tentada, e as investigações seguem em andamento para localizar o suspeito.

