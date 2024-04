Roberto Gurgel deixa cargo de delegado-geral da Polícia Civil de MS

O delegado Roberto Gurgel Filho foi exonerado, a pedido, do cargo de delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. A saída foi publicada oficialmente no Diário Oficial do Estado na manhã desta terça-feira (16), com assinatura do governador Eduardo Riedel.

Gurgel ficou dois anos no cargo, entrando em fevereiro de 2022, após uma saída polêmica envolvendo o delegado Adriano Garcia, que havia se envolvido em uma briga de trânsito naquele ano.

O novo delegado-geral passar a ser o delegado Lupersio Degerone Lucio, que assume a função já nesta semana.

Anteriormente, Lucio esteve atuando em Dourados e foi transferido para Campo Grande em 2021, quando assumiu funções no Departamento de Polícia Civil do Interior

"NOMEAR LUPERSIO DEGERONE LUCIO como Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em conformidade com o estabelecido no art. 12 da Lei Complementar nº 114, de 19 de dezembro de 2005, com redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 22 de dezembro de 2009, com efeito a partir da data da publicação", diz trecho da publicação.

