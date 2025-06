ROCAM do Batalhão de Choque completa 13 anos em ação nesta quinta-feira

A equipe da ROCAM (Rondas Ostensivas de Choque e Ações Motociclísticas), pelotão do Batalhão de Choque da Polícia Militar, está completando 13 anos de história nesta quinta-feira (26).

O surgimento do Pelotão ROCAM foi motivado pelo crescimento acelerado da população campo-grandense e, com ele, o aumento expressivo no fluxo de veículos nas vias urbanas. Diante desse cenário, tornou-se essencial a criação de um policiamento para respostas rápidas a ações de alto risco.

A trajetória da ROCAM teve início em 2012, ainda sob a estrutura da então Companhia Independente de Gerenciamento de Crise e Ações Táticas Especiais (CIGCOE). Naquele momento, o pelotão foi formado por 18 policiais — 15 motopatrulheiros táticos formados no 1º Curso de Motopatrulhamento Tático e Ações de Choque (CMTAC), somados a 3 policiais rotaquianos.

Juntos, eles foram os precursores de uma doutrina operacional que, ao longo dos anos, se fortaleceu. Os policiais que integram o Pelotão ROCAM passam por especializações rigorosas, como o Curso de Motopatrulhamento Tático. Ao concluir essa etapa, o policial se torna um Cavaleiro de Aço.

Ao longo desses 13 anos, a ROCAM se consolidou como uma força de pronta resposta, atuando principalmente em áreas de difícil acesso, em ocorrências de alto risco e em situações que exigem rápida mobilidade tática.

Seu emprego é estratégico em ações como intervenções urbanas, abordagens, prisões e no apoio a operações que exigem deslocamento veloz e técnico.

