Roda de caminhão solta e atinge dois carros na BR-060

A roda de caminhão caçamba se soltou e atingiu dois veículos de passeio na BR-060 durante a tarde de quarta-feira (16), na cidade de Sidrolândia. Por sorte, ninguém ficou ferido.

Conforme as informações do site Sidrolândia News, o veículo seguia em direção ao centro da cidade quando, em determinado momento, a roda se desprendeu e acabou atingindo dois carros que trafegavam na rodovia.

Testemunhas detalharam que primeiro a roda atingiu a frente de um Volkswagen Gol, que seguia no sentido Sidrolândia–Campo Grande. Em seguida, colidiu com a lateral de uma caminhonete Mitsubishi que estava logo atrás do caminhão.

Apesar do impacto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido. O motorista do Gol relatou que havia saído de Ponta Porã e estava a caminho de Campo Grande, onde entregaria o carro a um comprador.

A empresa responsável pelo caminhão informou que irá arcar com todos os prejuízos causados aos dois veículos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o tráfego, que ficou parcialmente interrompido por alguns minutos.

