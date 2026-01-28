ROMU recaptura foragido e apreende drogas em residência de Campo Grande

Equipe da ROMU, da Guarda Civil Metropolitana, capturou um foragido da justiça durante a terça-feira, dia 27, e de quebra ainda apreendeu diversas porções de drogas em uma residência, na Vila Fernanda, em Campo Grande.

A equipe havia sido acionada por um popular que denunciou uma possível negociação de entorpecentes no local.

Segundo informado, a equipe ao chegar no local encontrou três indivíduos em posse de uma sacola. Um desses suspeitos conseguiu fugir e os demais foram abordados, junto com algumas pessoas que estavam no interior da residência.

Durante a checagem, o indivíduo com iniciais de A.G.F.E possuía um mandado de recaptura em aberto.

Em razão da ocorrência, a equipe da ROMU conseguiu apreender 12 tabletes de maconha, que totalizaram mais de 7,9 quilos, além de um tablete de cocaína que pesava 336 gramas, um celular, uma prensa e itens para preparação dos entorpecentes.

Todo o material entorpecente foi devidamente apreendido e entregue à DENAR.

Os demais envolvidos foram encaminhados para a delegacia de plantão pelo crime de tráfico de drogas.

