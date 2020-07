Ronaldinho Gaúcho pode ser solto em agosto

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Preso desde o dia 6 de março no Paraguai, onde foi abordado com documentação falsa junto com o irmão Assis, Ronaldinho Gaúcho pode ganhar liberdade já no próximo mês.

Cumprindo prisão domiciliar em um luxuoso hotel de Assunção, benefício concedido em abril, o craque chegou a dividir uma cela de 18 m².

Segundo análise do processo, o criministalista Gil Ortuzal explica que o ex-jogador está prestes a ser solto. “Ouvi de excelentes advogados paraguaios que a solução do caso é iminente e que Ronaldinho será solto em breve. Conheço a cultura e suficientemente a legislação daquele país”, disse em entrevista ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Inicialmente, os irmãos foram beneficiados pelo “critério de oportunidade”, uma oportunidade jurídica para aqueles que confessarem e não tiverem antecedentes no país, mas no dia 10 de julho Ronaldinho e seu irmão sofreram uma nova derrota na justiça, quando o Tribunal de Recursos indeferiu novo pedido de liberdade da defesa deles, mantendo-os na prisão domiciliar até então.

Acontece que, segundo o especialista, o inquérito no Paraguai deverá ser concluído em 6 meses. O prazo vai expirar em agosto, e se o Ministério Público não apresentar novas acusações, Ronaldinho ganhará liberdade. Ortuzal ainda afirma que a prisão de Gaúcho permanece em razão da investigação de outros supostos crimes, em especial lavagem de dinheiro. “Ele não é bandido de estimação como alguns querem rotular. Tenho convicção que ele vai sair”, completou.

Da prisão ao hotel de luxo



Ronaldinho Gaúcho e o irmão, Roberto Assis, foram presos com carteiras de identidade e passaportes falsos no Paraguai no dia 6 de março. Eles iriam entrar no país dois dias antes. Nos primeiros dias de prisão, os irmãos chegaram a dividir uma cela de 18 m², com cama, televisão, geladeira e um ar-condicionado.

Após 32 dias, Ronaldinho e o irmão puderam cumprir a prisão no mesmo hotel, o Palmaroga, onde foram detidos. O quarto que recebe Ronaldinho tem uma TV de 55 polegadas e resolução 4K, além de uma cama king-size e uma banheira de hidromassagem. O hotel ainda conta com uma academia de ginástica, que vem sendo usado pelo ex-Barcelona para manter a forma física.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a equipe de profissionais no hotel foi reduzida. Ronaldinho Gaúcho e o irmão são praticamente os únicos hospedes do local.

