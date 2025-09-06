Roubo de motocicleta termina com suspeito morto após confronto com a PM em Selvíria

Um roubo de motocicleta no centro de Selvíria terminou com a morte de um suspeito na noite desta sexta-feira (5). Dois homens em uma moto Honda Falcon verde abordaram a vítima e levaram sua moto Honda Fan preta.

Ao ser acionada, a Polícia Militar realizou rondas e encontrou a dupla em um posto de combustível da cidade, e conseguiu prender um dos suspeitos, identificado como Lucas Gabriel de 28 anos, que estava com um simulacro de pistola. O segundo envolvido, Marcos de 18 anos, fugiu pela rodovia BR-158.

Após perseguição, os policiais alcançaram Marcos nas proximidades do córrego Arroz Doce. Ele desobedeceu a ordem de parada e, segundo os agentes, sacou uma arma de fogo apontando contra a viatura. Em resposta, a polícia atirou, atingindo Marcos no abdômen e em um braço. Mesmo ferido, ele tentou reagir e foi baleado novamente. Marcos foi levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Durante o depoimento, Lucas relatou que a dupla havia tentado roubar outra motocicleta antes, mas a vítima conseguiu evitar o crime fechando o portão. Eles então deram a volta na cidade procurando outra vítima, até que realizaram o roubo da moto. Após abastecerem no posto, foram surpreendidos pela polícia.

Foram apreendidos a motocicleta roubada, aparelhos celulares dos envolvidos, além de equipamentos usados no crime, como uma balaclava e luvas. As armas, um revólver calibre 32 e o simulacro, ficaram sob custódia da polícia para perícia.

O caso foi registrado como roubo com agravantes e morte decorrente de intervenção policial, e segue sob investigação.

