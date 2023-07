Roubou, apanhou e ensanguentada foi pedir ajuda em farmácia na Capital

Na noite de ontem (30) uma mulher efetuou uma tentativa de roubo de um celular na avenida Duque de Caxias, em Campo Grande e foi agredida pelo dono do aparelho.

Segundo testemunhas, ela entrou ensanguentada em uma farmácia pedindo ajuda e dizendo que acabava de fazer uma tentativa de assalto sem sucesso, relatando que foi agredida com vários golpes de cabo de aço, chutes e pontapés na cabeça e em várias partes do corpo.

A polícia foi acionada e ao chegar no estabelecimento, constatou que a mulher tinha escapado do sistema prisional semiaberto. Ela foi encaminhada até a UPA, atendida e liberada. A suspeita foi encaminhada para a CEPOL para prestar esclarecimentos e o autor das agressões (dono do celular) não foi identificado.

