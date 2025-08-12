'Rufino' é preso pelo Batalhão de Choque em Campo Grande

O traficante, conhecido como ‘Rufino’, de 28 anos, foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar durante a noite de segunda-feira (11), em uma casa localizada na Rua Natalina Vicente Ferreira, região do Bairro Jardim Botânico, em Campo Grande. Outros três usuários de drogas foram presos na ação.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Batalhão, há alguns dias as equipes receberam uma denúncia indicando que um ‘grande traficante’ da região estava andando de Honda Civic pelo bairro, enquanto aproveitava para vender entorpecentes.

Junto com os detalhes, foi passado ainda um endereço, que funcionava como ponto de venda de drogas, administrado pelo suspeito. Diante dos detalhes, as autoridades monitoraram área até que visualizou o veículo de Rufino estacionado ao lado da residência mencionada pelo denunciante.

Para evitar evasão dos presentes, os policiais chegaram ao local a pé, momento que viram o traficante jogar uma porção de maconha fora. Um dos indivíduos correu em direção à via pública, entrando rapidamente em um Volkswagen Gol e fugindo em alta velocidade.

Enquanto isso, o criminoso e três usuários de drogas foram presos no local. Como a droga foi jogada fora, os policiais não encontraram nada de ilícito com os quatro. Entretanto, na casa foram localizadas diversas porções de maconha embaladas em plástico, além de tabletes envolvidos em papel filme.

Além disso, os policiais apreenderam uma balança de precisão; um caderno de anotações com valores e a inscrição “Biquera do Rufino” e mais cédulas de dinheiro. Dentro do carro, as autoridades localizaram um tablete de maconha.

Toda ação foi acompanhada pela mãe traficante, que estava presente no momento da ação policial. Diante dos fatos, Rufino e os demais indivíduos foram encaminhados à DENAR, juntamente com o veículo, entorpecentes e demais materiais apreendidos, para as devidas providências legais.

