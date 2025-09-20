Ruim de mira, 'Cowboy' erra todos os tiros contra rival em Ponta Porã

Homem, de 46 anos, foi alvo de disparos de arma de fogo ao sair de uma conveniência localizada na MS-164, na região central de Ponta Porã, durante a madrugada desde sábado (20). No entanto, o atirador era ruim de mira e não acertou a vítima.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de disparo de arma de fogo. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima esperando as autoridades.

Ele então relatou que estava saindo do estabelecimento quando um Volkswagen Gol emparelhou com seu carro e um homem, identificado apenas como Cowboy, que estava dentro do automóvel, começou a efetuar disparos em sua direção.

Apesar da grande quantidade de tiros, ele não foi atingido. Porém, o Volkswagem Polo da vítima ficou com diversas marcas.

A Perícia Técnica e a Polícia Civil foram acionadas para fazer as verificações necessárias a respeito do ocorrido. O caso acabou sendo registrado como tentativa de homicídio na delegacia local e será investigado.

