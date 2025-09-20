Menu
Polícia

Ruim de mira, 'Cowboy' erra todos os tiros contra rival em Ponta Porã

A vítima do atentado escapou ilesa e acionou as autoridades para acompanhar o caso

20 setembro 2025 - 16h51Brenda Assis
O carro da vítima ficou com várias marcas de tiroO carro da vítima ficou com várias marcas de tiro   (Força Tática do 4° BPM)

Homem, de 46 anos, foi alvo de disparos de arma de fogo ao sair de uma conveniência localizada na MS-164, na região central de Ponta Porã, durante a madrugada desde sábado (20). No entanto, o atirador era ruim de mira e não acertou a vítima.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de disparo de arma de fogo. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima esperando as autoridades.

Ele então relatou que estava saindo do estabelecimento quando um Volkswagen Gol emparelhou com seu carro e um homem, identificado apenas como Cowboy, que estava dentro do automóvel, começou a efetuar disparos em sua direção.

Apesar da grande quantidade de tiros, ele não foi atingido. Porém, o Volkswagem Polo da vítima ficou com diversas marcas.

A Perícia Técnica e a Polícia Civil foram acionadas para fazer as verificações necessárias a respeito do ocorrido. O caso acabou sendo registrado como tentativa de homicídio na delegacia local e será investigado.

