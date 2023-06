JD1TV: 'Sacolinha', morto em confronto com o Choque, era conhecido por roubos na Capital

Gabriel Campos de Souza, de 26 anos, vulgo 'Sacolinha', morreu durante a madrugada desta segunda-feira (5) ao resistir uma abordagem e entrar em confronto com o Batalhão de Choque na rua Luis Vasconcelos, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. Ele era conhecido pelo alto índice de roubos.

Segundo informações repassadas em uma rápida entrevista dada pelo Tenente-Coronel Rocha, um motoentregador havia deixado uma pizza na casa do suspeito e percebeu que ele estaria armado.

Aproveitando a situação e ao ver uma viatura da polícia, informou sobre o ocorrido. Logo, equipes do Batalhão de Choque estiveram no local para tentar uma abordagem, mas foram recebidos a tiros e revidaram, atingido Sacolinha, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Sobre os crimes praticados pelo criminoso, estaria um roubo a um malote de R$ 35 mil no Itamaracá há alguns dias. Ele também estaria com um mandado de prisão em aberto por conta de um roubo cometido em São Gabriel do Oeste.

"Altamente perigoso, ladrão diferenciado, escolhia bem as vítimas e logrou êxitos em muitas ações na nossa Capital, no interior. Roubava joias, malotes, teve sucesso em roubos de R$ 200 mil, R$ 300 mil, bastante habilidoso, agressivo e teve alguns casos que amarrou as vítimas. A gente já trabalhava nele algum tempo", explicou o Coronel Rocha.

Dois confrontos no fim de semana - Este foi o segundo confronto em pouco mais de 24 horas envolvendo criminosos e o Batalhão de Choque. A primeira aconteceu no Jardim São Conrado, durante a noite de sábado (3), quando um traficante identificado como Thiago Firmo Mendes, de 38 anos, morreu em um confronto ao resistir a abordagem em uma residência na rua Praia Grande.

Ele escondia no imóvel mais de 260 quilos de cocaína, droga que foi avaliada em R$ 16 milhões, que foram apreendidos e entregues a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). Ele tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas e tinha várias passagens pelo mesmo crime.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também