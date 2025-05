Saída de estacionamento causou acidente que deixou duas pessoas graves na Afonso Pena

Saiba Mais Cidade JD1TV: Acidente deixa moto em chamas e dois em estado grave na Afonso Pena

O acidente de trânsito que deixou duas pessoas em estado grave na tarde deste domingo (25), na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, foi causado pela saída de um Renault Duster de um estacionamento de uma churrascaria, conduzida por um motorista, de 26 anos.

A informação consta no boletim de ocorrência, onde aponta que o veículo de passeio foi atingido pela motocicleta, uma BMW S1000, conduzida por um homem, de 58 anos, que estava com uma passageira.

Consta no registro que a passageira não teve a identificação revelada, pois não portava documentos no momento do acidente. Ela foi socorrida em estado gravíssimo e está internada na Santa Casa de Campo Grande. O piloto também ficou em estado gravíssimo.

O primeiro choque fez com que a motocicleta batesse contra um Jeep Commander e depois em um Chevrolet Tracker, fazendo com que o veículo pegasse fogo. Testemunhas e o Corpo de Bombeiros auxiliaram no combate as chamas.

O JD1 Notícias havia apurado que a motocicleta também estaria em alta velocidade ao transitar no sentido ao Parque dos Poderes.

Os demais motoristas dos veículos envolvidos passaram por teste do bafômetro e o resultado foi negativo. O condutor da Duster foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

Equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local, assim como a Polícia Civil e a Polícia Científica. O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

